В МЧС предложили сделать проверки ТЦ частыми и внезапными

МЧС России разработало предложения по изменению порядка проведения пожарных инспекций в торговых центрах. Об этом ТАСС рассказал главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев.

«МЧС разработаны предложения по изменению федерального закона «О защите прав предпринимателей», которые позволят государственному пожарному надзору проверять противопожарное состояние всего здания, а не деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, как это происходит сейчас», – сказал Еникеев.

Кроме того, ведомство предлагает проводить проверки торговых центров не реже раза в год независимо от того, выявлены ли нарушения, и сделать их внезапными. Сейчас пожарный надзор должен предупреждать юридическое лицо о проверке за три дня.

«За это время можно открыть эвакуационные двери, взять в аренду огнетушители, включить сигнализацию на тот момент, когда придет инспектор. И такое делается повсеместно», – рассказал Еникеев.

Также он рассказал, что МЧС предлагает вернуть госпожнадзор МЧС России в число ведомств и организаций, участвующих в согласовании документов на этапе проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий. Сейчас ответственность за противопожарную безопасность в строящемся здании лежит на Госстройнадзоре.

По материалам «ДП».