Власти США будут проверять аккаунты в соцсетях у желающих получить визу

Власти США будут запрашивать дополнительную информацию у лиц, подающих заявление на визу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента.

«Согласно этому предложению, почти всех, кто подает заявления на американские визы, попросят предоставить дополнительные сведения, включая имена их профилей в социальных сетях, номера старых паспортов, данные о членах их семей, рассказать о более давних поездках, местах работы», – сказал он, отметив, что власти могут запросить и другие сведения, которые обычно не требуются при заполнении анкеты. В частности, претендента на визу могут спросить, был ли он когда-либо откуда-нибудь депортирован.

Так, при заполнении визовой анкеты у предъявителя могут запросить адрес электронного почтового ящика или поинтересоваться учетными записями в социальных сетях. Как отмечает агентство, такая инициатива рассматривается, но еще не утверждена.

Ранее в администрации президента США Дональда Трампа обсуждали идею обязать желающих получить вид на жительство в США предоставлять пятилетнюю историю пользования социальными сетями. Представитель Госдепа уточнил, что требования могут коснуться не только мигрантов, но и претендентов на туристическую или любую другую визу США.

По материалам «ДП».