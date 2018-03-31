Эксперты посчитали, сколько в России состоятельных граждан

Банк ВТБ посчитал количество состоятельных россиян. К таковым относятся люди, зарабатывающие ежемесячно более 150 тысяч рублей в Москве и свыше 120 тысяч рублей в регионах.

Количество состоятельных россиян составило 1,3 миллиона человек, то есть 0,9% россиян. Их эксперты делят на три категории. В первую входят жители Москвы с ежемесячными доходами от 150 до 200 тысяч рублей в месяц и жители регионов, которые зарабатывают от 120 до 150 тысяч рублей — численность россиян с таким достатком достигла 700 тысяч человек.

Во вторую категорию отнесли россиян с ежемесячными доходами свыше 200 тысяч рублей в Москве и 150 тысяч рублей в регионах, состояние которых не превышает 30–50 миллионов рублей — их составило 400 тысяч человек.

В третью категорию входят люди с состоянием свыше 30–50 миллионов рублей. По данным банка, количество россиян с таким достатком составляет 200 тысяч человек.