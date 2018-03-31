Компания Ростех выпустила эксклюзивные бинокли к Чемпионату мира по футболу

Корпус бинокля выполнен в синих и красных цветах. Элементами дизайна стали эмблема ФИФА и узор в виде различных символов столицы и футбольных игр, например, жар-птица, русский балет, матрешки, полет мяча. Упаковку изделия украсят образы собора Василия Блаженного, башен Московского Кремля и другие характерные для России символы.

Бинокли разработаны на основе оригинальной дискретной схемы, не имеющей аналогов ни в России, ни за рубежом. Благодаря функции мгновенной смены увеличения объекта с самой дальней трибуны можно в деталях наблюдать за матчем, не упуская динамику игры. Смена увеличения 2,5/5х35 выполняется одним нажатием кнопки. Теперь болельщики могут задавать нужный режим видимости – детальный обзор с большим увеличением или большое поле зрения с меньшим увеличением.

Лимитированная партия биноклей появится в продаже этой весной в официальных магазинах ЧМ-2018.