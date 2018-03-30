Петербуржцев напугали толпы ОМОНовцев в аэропорту Пулково

В Петербурге сотрудники МЧС, прокуратуры и других надзорных органов 29 марта начали проверки торгово-развлекательных комплексов, в особенности систем пожарной безопасности. Всего в списке на проверку 82 ТРК. В Ленобласти аналогичные проверки начнутся со 2 апреля. После трагедии в кемеровском ТЦ Генеральная прокуратура России поручила прокурорам с привлечением МЧС провести проверки пожарной безопасности в торговых комплексах по всей стране, а губернатор Петербурга Георгий Полтавченко поручил главам профильных комитетов и администраций районов проверять пожарную безопасность в больницах, поликлиниках, школах, театрах, детских садах и концертных залах.