В армию призовут россиян, которые не служили по состоянию здоровья

Россиян, которые не служили по состоянию здоровья, призовут в армию, пишет "Газета" со ссылкой на Врио начальника главного организационно-мобилизационного управления генштаба ВС России Евгения Бурдинского. Всего из этой категории рассчитывают призвать около трех тысяч человек.

Бурдинский уточняет, что речь идет о тех, кто улучшил состояние своего здоровья и кто сам стремится служить в ВС.

29 декабря 2017 года президент Владимир Путин подписал федеральный закон, по которому россияне, которые хотят служить, могут быть призваны после достижения 27-летнего возраста и медицинской проверки. «Мы прогнозируем, что около трех тысяч таких молодых людей смогут исполнить свой воинский долг», — сказал Бурдинский.

Весенний призыв продлится с 1 апреля до 15 июля. В этом году ему подлежат 128 тысяч человек. Это на 10% меньше по сравнению с 2017 годом.