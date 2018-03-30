Петербуржец бросил стакан с кофе в здание Генконсульства США

В Петербурге неизвестный бросил стаканчик с кофе в здание Генконсульства США на Фурштатской, 15. К мужчине практически сразу подошли охранники здания.

США придется освободить не только здание генконсульства на Фурштатской улице, но и особняк в Гродненском переулке, где расположена американская резиденция, пишет «Фонтанка». Как пишет 30 марта Russia Today со ссылкой на «Интерфакс», об этом заявил представитель МИД РФ в Петербурге Владимир Запевалов. «В отношении здания в Гродненском переулке действуют те же меры, что и по зданию генконсульства США на Фурштатской улице», — цитирует издание его слова. Напомним, 29 марта министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия зеркально ответит на высылку из США 60 российских дипломатов, а также закроет консульство США в Петербурге. Здание должны освободить до 31 марта.

27 марта посольство России в США запустило в официальном аккаунте в Twitter опрос: какое американское консульство следует закрыть в России. В качестве ответа предлагают три города на выбор: во Владивостоке, Екатеринбурге и Петербурге. Большая часть голосов была отдана за Петербург.

22 марта о прекращении всех запланированных мероприятий и программ в России заявил Британский совет. Москва объявила о закрытии Британского совета в РФ и высылке 23 дипломатов в ответ на санкции Лондона после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В связи с этими событиями в Петербурге закроется Генеральное консульство Великобритании. Несмотря на это визовые центры страны продолжат обслуживать петербуржцев. 26 марта США, Германия и несколько других стран объявили, что высылают российских дипломатов из-за дела Скрипаля. США также закрывает генконсульство РФ в Сиэтле.

Американское консульство в Петербурге уже прекращало выдачу виз в августе: все собеседования перенесли в Москву. Это было связано с ограничением числа сотрудников дипмиссии, которого потребовала Москва в ответ на американские санкции. В декабре консульство США в Петербурге возобновило свою работу.