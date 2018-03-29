В МЧС рассказали о сбежавшей охране и администраторах горящего ТЦ «Зимняя вишня»

Администрация и охрана торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове отсутствовали на месте в момент прибытия первого расчета пожарных, говорится в пресс-релизе на сайте МЧС РФ. В нем отмечается, что представители объекта обязаны встретить сотрудников экстренных служб и рассказать, сколько людей может находиться в здании и где.

Глава службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрей Бурсин, который первым прибыл на место, рассказал, что на 4-ом этаже было «очень сильное задымление, ориентироваться практически невозможно». «13 человек находились на крыше, куда уже подбирался огонь. Мы их спасали при помощи подъемных механизмов. Одного мужчину живым обнаружили во время разведки звено газодымозащитной службы на четвертом этаже, из здания его также эвакуировали при помощи подъемных механизмов. Еще одну женщину вытащили из заблокированного лифта», — рассказал он.

В релизе также отмечается, что к моменту прибытия пожарных в ТРЦ происходило стремительное распространение огня. «Думаю, этому способствовали пустоты в перекрытиях, а также старая вентиляция», — пояснил Андрей Бурсин. Работа осложнялась планировкой и огромными размерами торгового центра, наличием баллонов, которые пришлось выносить и охлаждать. «Произошел один взрыв», — уточнил Бурсин. Он подтвердил, что в здании не сработала ни одна из систем противопожарной защиты, знаки эвакуационных выходов не светились, аварийного освещения не было. «Все эвакуационные выходы были закрыты, все до одного», — добавил он.

Ранее 29 марта МЧС сообщило, что очаг пожара в сгоревшем ТЦ находился в скрытой полости между третьим и четвертым этажами в районе батутного центра. Предположительно, там находился силовой кабель, замыкание в котором и могло стать причиной возгорания. Накануне суд арестовал управляющую ТРК Надежду Судденок, утверждавшую, что детский комплекс подожгли подростки. Арестовали также техдиректора ТРК «Зимняя вишня» Георгия Соболева, не включившего пожарную сигнализацию охранника Сергея Антюшкина, руководителя «Системного интегратора» Игоря Полозиненко, электрика компании «Системный интегратор» Александра Никитина. Ранее СК также сообщил, что в Кемерове нашли живыми трех человек, о пропаже которых родственники заявили после пожара в ТЦ «Зимняя вишня».

По материалам «ДП»