В Кемерове нашли живыми трех человек, о пропаже которых заявили их родные
В Кемерове найдены живыми три человека, о пропаже которых родственники заявили после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», сообщается на сайте СК РФ.
«В ходе проверки заявлений о 67 пропавших трое из них установлены среди живых. Таким образом, в настоящее время следствие располагает заявлениями о пропаже и гибели 64 человек во время пожара», — говорится в релизе.
На данный момент следствием рассматриваются две версии причины возгорания — короткое замыкание и поджог, проводится расследование. Задержан охранник, который признался, что не включил пожарную сигнализацию, управляющая центром Надежда Судденок, технический директор торгового центра Георгий Соболев, а также Александра Никитина и Игорь Полозиненко, которые обслуживали пожарную сигнализацию комплекса.
27 марта в Петербурге прошли акции памяти жертв кемеровской трагедии. В 18:00 горожане собрались на Дворцовой площади, чтобы возложить цветы, свечи и детские игрушки к Александровской колонне. В 19:00 петербуржцы собрались на Марсовом поле. В самом конце акции люди собрались в круг возле Вечного огня, обложенного цветами, свечами и игрушками, и продолжали говорить о трагедии и выводах, которые необходимо из нее сделать. Мы пообщались с пришедшими.
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