В Кемерове нашли живыми трех человек, о пропаже которых заявили их родные

В Кемерове найдены живыми три человека, о пропаже которых родственники заявили после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», сообщается на сайте СК РФ.

«В ходе проверки заявлений о 67 пропавших трое из них установлены среди живых. Таким образом, в настоящее время следствие располагает заявлениями о пропаже и гибели 64 человек во время пожара», — говорится в релизе.

На данный момент следствием рассматриваются две версии причины возгорания — короткое замыкание и поджог, проводится расследование. Задержан охранник, который признался, что не включил пожарную сигнализацию, управляющая центром Надежда Судденок, технический директор торгового центра Георгий Соболев, а также Александра Никитина и Игорь Полозиненко, которые обслуживали пожарную сигнализацию комплекса.