Михаил Решетников — о том, как научиться жить родителям, которые потеряли ребенка в трагедии

Затем начинается поиск вины, и чаще всего – с самого себя: почему я не смог предотвратить? Потом часть вины начинает проецироваться на всех, кто должен был, и не смог предотвратить. И даже на весь мир. То, что такие трагедии периодические случаются, никого не утешает. Да, мы знаем об этом, но никогда не представляли, что это могло случиться со мной.

Невольно вспоминается, сколько сил было потрачено на вынашивание, пеленки, распашонки, болезни и бессонные ночи, первые слова и первые шаги, первые буквы – и все напрасно? Не правда – не напрасно! Пусть сейчас вы переполнены горем, но вы бы никогда не согласились, чтобы его никогда не было! Потому что он был, и он есть для вас – сейчас и всегда.

В специальной литературе описан такой, к сожалению – нередкий феномен, как «мертвая мать». Мертвая мать – это не та мать, которая умерла. Это мать, похоронившая одного из своих детей. Но для других детей, особенно для самых маленьких, которые еще не способны осознавать случившуюся трагедию, она становится как бы мертвой. Ребенок, который еще вчера видел ее улыбающейся и счастливой вдруг спотыкается о заплаканное лицо и потухший взгляд. Она не отвечает на его улыбку, она больше не резвится и не играет с ним, она почти не говорит с ним. Ребенок начинает проявлять больше активности, чтобы хоть как-то растормошить мать, но она ни на что не реагирует. А маленький ребенок не способен обвинить в чем-то мать. И он принимает всю вину за происходящее на себя: это я что-то делаю не так, это я такой плохой, что меня нельзя любить... Когда такая ситуация затягивается, бесконечно любящий мать ребенок начинает копировать ее поведение, замыкается в себе, и бессознательно делает еще более порочный вывод – никого нельзя любить, потому что любовь всегда оборачивается болью. Такая депрессия может затянуться надолго, может со временем пройти, а затем может вновь заявить о себе уже в зрелом возрасте.

Обращаюсь к родителям, и прошу их: найдите в себе силы жить для тех, кто остался. Найдите в себе силы научиться жить с этой утратой, но именно жить, а не доживать, погрузившись в неизбывное горе. Как-то, беседуя с впавшим в бесконечную печаль родителем, один уже немолодой и глубоко верующий человек сказал об умершем: «Поверьте мне, он был этого не одобрил». Можно верить или не верить в грядущую встречу где-то там, но не нужно даже убеждать, что пока вы живы, вы никогда с ним не расстанетесь, и будет рассказывать ему обо всем, что происходит в вашей жизни, жизни его братьев или сестер, друзей или одноклассников.

Понимаю, что родители пока слишком поглощены горем, и не услышат этого обращения. Но к нему стоит вернуться – через месяц или через год… У горя есть своя динамика и своя задача, и она должна быть выполнена. Горе должно быть выплакано, а горечь «испита до дна». И помните – вы не одиноки. Ничто так не сближает людей, как общее горе, а оно у нас всех действительно общее.