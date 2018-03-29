Красный Крест собрал 30 млн рублей для пострадавших в Кемерове

Российский Красный крест собрал около 30 млн рублей для помощи пострадавшим при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», пишет ТАСС со ссылкой на главу организации Раису Лукутцову.

Сбор средств начался 26 марта. За первый час россияне перевели организации более 100 тыс. рублей напрямую в Кемеровское отделение.

Красный Крест собирает средства напрямую на счета кемеровской организации для увеличения прозрачности своей работы. Тем не менее, многие активисты вспомнили, что во время наводнения в Крымске Красный крест так и не отчитался по тратам. В частности, самая большая статья расходов — дорогостоящая медицинская техника для больницы — так и осталась засекреченной.

Следственный комитет проводит расследование причин пожара. Задержан охранник, который признался, что не включил пожарную сигнализацию, управляющая центром Надежда Судденок, технический директор торгового центра Георгий Соболев, а также Александра Никитина и Игорь Полозиненко, которые обслуживали пожарную сигнализацию комплекса.

МЧС завершило поисковую операцию в сгоревшем кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Опознаны 27 жертв пожара, четыре тела отправили на дополнительную экспертизу. В пожаре, по словам Мамонтова, погибли 64 человека.

27 марта в Петербурге прошли акции памяти жертв кемеровской трагедии. В 18:00 горожане собрались на Дворцовой площади, чтобы возложить цветы, свечи и детские игрушки к Александровской колонне. В 19:00 петербуржцы собрались на Марсовом поле. В самом конце акции люди собрались в круг возле Вечного огня, обложенного цветами, свечами и игрушками, и продолжали говорить о трагедии и выводах, которые необходимо из нее сделать. Мы пообщались с пришедшими.

Здесь мы собрали все, что известно о трагедии на данный момент.