UPD: Из-за пожара в ДЛТ эвакуировали 60 человек
Пожар произошел в одном из самых известных торговых центров Петербурга. Огонь охватил отдел одежды в Доме Ленинградской торговли утром 29 марта.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе МЧС по городу, сообщение о возгорании на Большой Конюшенной улице, 21-23, поступило в 9:40. Возгорание произошло на втором этаже, огонь охватил площадь в 20 метров. 60 человек эвакуировали.
К 9:47 пожар ликвидировали. Пострадавших нет.
28 марта в Петербурге тушили автосалон на Савушкина, площадь возгорания составила 500 кв метров. В этот же день пожарные эвакуировали 60 человек, в том числе младенца, из многоэтажки на Коломяжском.
UPD: Как сообщила пресс-служба универмага "Собака.ru", пожар в подсобном помещении на 2 этаже ликвидировали за 7 минут. В ДЛТ принимают меры, чтобы открыть магазин для посетителей во второй половине дня. От воды при тушении пожара пострадали некоторые вещи. Причины возгорания устанавливаются.
По материалам "Фонтанки"
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