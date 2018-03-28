Охранник «Зимней вишни» признался, что не включил систему оповещения из-за растерянности

Охранник кемеровского торгового центра «Зимняя вишня», в котором из-за пожара погибли 64 человека, арестован на 2 месяца.

Как пишет «Медуза», такое решение 28 марта вынесла судья Заводского районного суда Кемерово Ирина Масалитина. Антюшин на допросе признал, что не включил вручную систему оповещения в торговом центре. «Кнопка называется "Пуск оповещения", но я на данную кнопку не нажал, поскольку растерялся в экстренной для всех и для себя ситуации, связанной с пожаром. Ранее данную кнопку испытывали, и она работала», — говорится в показаниях, которые зачитывали на суде.

По словам Антюшина, система автоматического оповещения ранее давала сбои — и поэтому была отключена. Один из свидетелей рассказал, что подбежал к посту Антюшина, когда уже начинался пожар. Охранник был в растерянности, а затем сообщил: «Да не работает у меня ничего!»

МЧС завершило поисковую операцию в сгоревшем кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Опознаны 27 жертв пожара, четыре тела отправили на дополнительную экспертизу. В пожаре, по словам Мамонтова, погибли 64 человека.

27 марта в Петербурге прошли акции памяти жертв кемеровской трагедии. В 18:00 горожане собрались на Дворцовой площади, чтобы возложить цветы, свечи и детские игрушки к Александровской колонне. В 19:00 петербуржцы собрались на Марсовом поле. В самом конце акции люди собрались в круг возле Вечного огня, обложенного цветами, свечами и игрушками, и продолжали говорить о трагедии и выводах, которые необходимо из нее сделать. Мы пообщались с пришедшими.

28 марта в России объявлен национальный траур. Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта и унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.

Здесь мы собрали все, что известно о трагедии на данный момент.

По материалам «Фонтанки»