МЧС завершило поисковую операцию в торговом центре в Кемерове

МЧС завершило поисковую операцию в сгоревшем кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Об этом заявил начальник главного управления МЧС по региону Александр Мамонтов.

Опознаны 27 жертв пожара, четыре тела отправили на дополнительную экспертизу. В пожаре, по словам Мамонтова, погибли 64 человека.

Замглавы МЧС Владлен Аксенов заявил, что, по данным властей, в результате пожара в «Зимней вишне» пропавших без вести нет. «Пропавших без вести нет. Информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, мы не имеем», — сказал он. 27 марта на сайте областной администрации был опубликован полный список погибших, пострадавших и пропавших без вести.

27 марта в Петербурге прошли акции памяти жертв кемеровской трагедии. В 18:00 горожане собрались на Дворцовой площади, чтобы возложить цветы, свечи и детские игрушки к Александровской колонне. В 19:00 петербуржцы собрались на Марсовом поле. В самом конце акции люди собрались в круг возле Вечного огня, обложенного цветами, свечами и игрушками, и продолжали говорить о трагедии и выводах, которые необходимо из нее сделать. Мы пообщались с пришедшими.

28 марта в России объявлен национальный траур. Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта и унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.

Здесь мы собрали все, что известно о трагедии на данный момент.