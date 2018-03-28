Число пострадавших при пожаре в Кемерове увеличилось до 76 человек

Общее число пострадавших при пожаре в Кемерове выросло до 76 человек, передает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб на месте ЧС. Еще восемь человек обратились за помощью к врачам.

"Всего в результате пожара пострадали 76 человек, в том числе 27 детей", - сказал собеседник агентства. В больницах остаются 14 человек, среди них двое детей. Еще 62 пострадавшим, среди которых 25 детей, медицинская помощь оказана амбулаторно.

27 марта в Петербурге прошли акции памяти жертв кемеровской трагедии. В 18:00 горожане собрались на Дворцовой площади, чтобы возложить цветы, свечи и детские игрушки к Александровской колонне. В 19:00 петербуржцы собрались на Марсовом поле. В самом конце акции люди собрались в круг возле Вечного огня, обложенного цветами, свечами и игрушками, и продолжали говорить о трагедии и выводах, которые необходимо из нее сделать. Мы пообщались с пришедшими.

28 марта в России объявлен национальный траур. Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта и унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.

Здесь мы собрали все, что известно о трагедии на данный момент.