Николай Солодников

Организатор митинга на Марсовом поле

Я вчера вместе с миллионами других людей в стране перелистывал новостную ленту в связи с тем, что происходило в Кемерове, и у меня возникло ощущение, что нам в Петербурге необходимо собраться, чтобы хотя бы на несколько часов стать частью общего горя. Я не видел никаких акций, которые объявила администрация или горожане, узнал у знакомых – они подтвердили, что ничего не планируется. И вчера вечером мы решили обратиться к людям с предложением встретиться и почтить память тех, кто так страшно погиб. Примером для нас стали наши товарищи из Москвы Филипп Дзядко и Лиза Сурганова, которые организовали такое же мероприятие в столице.

Мы одна семья, мы должны быть вместе – и в горе, и в радости. Жаль, что часто так происходит: люди, сталкиваясь с подобными потрясениями, превращаются в камень. А когда обычные горожане сами выходят на улицы, в этом есть живое начало. Сегодня студенты, рабочие, полицейские – все вместе несли цветы к мемориалу. Это важно: мы видим, что пусть пока только горе, но это способно нас объединить.

Я стоял со слезами на глазах все время, пока там находился, уже поздно вечером люди не расходились, кто-то поправлял свечи, игрушки, сердце от всего этого у меня разрывается. Я очень надеюсь, что фотографии и видео с митингов по всей стране помогут кемеровчанам, которые вернулись сегодня в дома без близких, пережить хотя бы этот вечер.