На Марсовом поле проходит вторая акция памяти жертв пожара в Кемерове

На Марсовом поле проходит вторая акция памяти жертв кемеровской трагедии, организованная горожанами. Как передает редактор "Собака.ru" Ксения Морозова, на акцию пришли около 200 горожан, и в самом начале полиция и предупреждала петербуржцев о том, что "митинг проходит на Дворцовой". Сотрудники правоохранительных органов, судя по всему, имели в виду официальную акцию памяти, прошедшую в 18:00 на Дворцовой площади и организованную Смольным.

Сейчас в Петербурге также проходит матч Россия-Франция, который начался с минуты молчания. Футболисты российской сборной также возложили цветы к мемориалу на Дворцовой площади, а болельщики вывесили на стадионе баннер в память о погибших в результате пожара в кемеровском ТЦ.

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