«Наша страна это „Зимняя вишня“»: болельщики вывесили баннер на матче Россия-Франция в Петербурге

В Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» болельщики вывесили на трибуне баннер в память о погибших в результате пожара в кемеровском ТЦ. На полотне написано: «Наша страна это „Зимняя вишня“, а мы в ней это контактный зоопарк! Кемерово, 25.03.18».

27 марта в Петербурге проходит матч Россия-Франция, который начался в 18:50 с минуты молчания. Футболисты сборной России также возложили цветы на Дворцовой площади. В 18:00 у Александровской колонны прошла акция памяти, организованная Смольный. Горожане возложили цветы, свечи и детские игрушки. На Дворцовую приехал губернатор Георгий Полтаченко, с речью выступил спикер ЗакС Вячеслав Макаров. В 19:00 на Марсовом поле началась вторая акция, организованная самими горожанами.