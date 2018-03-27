Суд продлил задержание владелице кемеровского ТЦ, которая настаивает на версии поджога

Причиной возгорания в кемеровском торговом центре, где погибли 64 человека, мог стать поджог. Об этом заявила журналистам собственник ТЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок 27 марта.

«Сотрудник в тот день услышала хлопок и увидела огромный столп огня у батута, где была поролоновая куча. Был столп огня, следовательно, это был поджог», — цитирует «Росбалт» предпринимательницу.

По словам Судденок, сотрудники торгового центра не раз выгоняли хулиганивших «молодых людей цыганской наружности». Она также подчеркнула, что двери в кинотеатры во время сеансов не запирались на замок, возможно, люди оказались заперты «из-за технической неисправности, потому что были магнитные замки».

Бизнесвумен отметила, что во время пожара сотрудники отчитались о невредимых посетителях центра. «Никто не сказал ни о каких о нарушениях», — заявила она. Надежде Судденок продлили задержание на 72 часа. При выходе из зала суда она расплакалась и попросила прощения у пострадавших.

«Зимняя вишня» находится в здании бывшей фабрики, которая принадлежит Кемеровскому кондитерскому комбинату. Предприятие – в собственности одного из ведущих производителей кондитерских изделий и снеков «КДВ групп» (бренды «Кириешки», «Хрустящий картофель», «Три корочки»). Владельцем компании является Денис Штенгелов, который сейчас находится в Австралии.

Непосредственно «Зимней вишней» владеет 44-летняя Надежда Судденок, ей же принадлежит боулинг-центр в ТРК. В 2016 году МЧС намечало две плановые инспекции комплекса, публичных сведений об итогах нет. По сообщению местных информагентств, противопожарное состояние бывшей фабрики не проверялось.

Все, что известно на данный момент о трагедии в Кемерове.

По материалам «Фонтанки»