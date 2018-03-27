В сети появилась 3D панорама сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» с мельчайшими деталями

В сети появилась 3D-панорама с видом на сгоревший ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. На снимке сгоревшего здания также обозначены планы эвакуации третьего и четвертого этажей.

28 марта в России объявлен днем национального траура по погибшим в кемеровской трагедии.

Родственники жертв пожара в Кемерове собрали данные о 85 пропавших без вести. Среди них в основном дети, передает «Интерфакс», ссылаясь на слова представителя штаба, сформированного родственниками погибших и пострадавших при пожаре. В списке погибших, расположенном в штабе также значится 41 ребенок. Ранее говорилось о 64 погибших.

Российский Красный Крест объявил сбор денег семьям пострадавших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Во вторник, 27 марта в Петербурге пройдет акция памяти погибших. Она начнется в 19:00 на Марсовом поле. Здесь мы собрали все, что известно о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».