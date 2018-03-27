При пожаре в Кемерове погибли или пропали без вести более 150 человек

Родственники жертв пожара в Кемерове собрали данные о 85 пропавших без вести. Среди них в основном дети, передает «Интерфакс», ссылаясь на слова представителя штаба, сформированного родственниками погибших и пострадавших при пожаре. В списке погибших, расположенном в штабе также значится 41 ребенок.

Представитель штаба родственников заметил, что информация о пропавших без вести получена лично, по почте или смс. «Фамилии не повторяются. 70 процентов пропавших без вести — дети, средний возраст — 10-13 лет», — сообщил собеседник агентства. Эту информацию передадут полиции.

Расим Яролиев, другой активист инициативной группы сообщил, что получил сведения о 78 пропавших, из которых около 70 — дети. 67 человек находятся в списках погибших при пожаре, сообщает «Тайга.Инфо». Ранее говорилось о 64 погибших.

Российский Красный Крест объявил сбор денег семьям пострадавших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Во вторник, 27 марта в Петербурге пройдет акция памяти погибших в Кемерове. Она начнется в 19:00 на Марсовом поле. Здесь мы собрали все, что известно о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».