Посольство России предложило пользователям Twitter выбрать город, в котором закроют консульство США

Посольство России в США запустило в официальном аккаунте в Twitter опрос: какое американское консульство следует закрыть в России. В качестве ответа предлагают три города на выбор: во Владивостоке, Екатеринбурге и Петербурге. До конца опроса осталось 6 часов. Всего в нем приняли участие более 50 тысяч человек. 47 процентов респондентов проголосовали за закрытие консульства в Петербурге.

22 марта о прекращении всех запланированных мероприятий и программ в России заявил Британский совет. Москва объявила о закрытии Британского совета в РФ и высылке 23 дипломатов в ответ на санкции Лондона после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В связи с этими событиями в Петербурге закроется Генеральное консульство Великобритании. Несмотря на это визовые центры страны продолжат обслуживать петербуржцев. 26 марта США, Германия и несколько других стран объявили, что высылают российских дипломатов из-за дела Скрипаля. США также закрывает генконсульство РФ в Сиэтле.

Американское консульство в Петербурге уже прекращало выдачу виз в августе: все собеседования перенесли в Москву. Это было связано с ограничением числа сотрудников дипмиссии, которого потребовала Москва в ответ на американские санкции. В декабре консульство США в Петербурге возобновило свою работу.