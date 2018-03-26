Телеканалы не будут транслировать развлекательные передачи в связи с трагедией в Кемерове

Первый канал, НТВ, СТС и другие каналы поменяли сетку вещания в связи с трагедией в кемеровском торговом центре, сообщает «Газета.ру». В частности, на Первом канале отменены передачи «Давай поженимся» и «Вечерний Ургант», на СТС сериалы «Улетный экипаж» и «Ивановы-Ивановы» (перенесены на 2 апреля), развлекательные программы и их анонсы убраны из вещательной сетки каналов ТНТ, РЕН ТВ и НТВ. В частности, на Первом канале отменены передачи «Давай поженимся» и «Вечерний Ургант», на СТС сериалы «Улетный экипаж» и «Ивановы-Ивановы» (перенесены на 2 апреля), развлекательные программы и их анонсы убраны из вещательной сетки каналов ТНТ, РЕН ТВ и НТВ. В сети появилось видео начала пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Видео записано с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что дым распространился по зданию буквально за несколько секунд.

По делу о пожаре задержали четырех человек. Разбор завалов не могут начать, поскольку там возобновилось задымление и есть угроза обрушения конструкций. Очевидцы говорят, что не слышали сигнализации - Следственный комитет сообщил, что это случилось из-за того, что систему оповещения отключил охранник комплекса.

После трагедии в кемеровском ТЦ Генеральная прокуратура России поручила прокурорам с привлечением МЧС провести проверки пожарной безопасности в торговых комплексах по всей стране.

Российский Красный Крест объявил сбор денег семьям пострадавших при пожаре. Помимо этого в Кемерове объявлен сбор крови. Подробности произошедшего в Кемерове здесь.