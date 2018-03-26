Генеральная прокуратура поручила проверить все ТЦ в России после пожара в Кемерове

После трагедии в кемеровском ТЦ Генеральная прокуратура России поручила прокурорам с привлечением МЧС провести проверки пожарной безопасности в торговых комплексах по всей стране. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале надзорного ведомства.

В свою очередь губернатор Георгий Полтавченко поручил городским службам проверить систему пожарной безопасности в Петербурге, передает «Фонтанка». Как сообщил вице-губернатор Игорь Албин, речь идет о системах противопожарной охраны в местах массового скопления граждан.

«Губернатор Георгий Сергеевич Полтавченко дал уже соответствующее поручение городским службам. Страшная трагедия в Кемерово, очень жаль людей, погибших и родственников погибших. Комок к горлу в связи с гибелью детей, какое горе... Скорбим и сострадаем», – написал 26 марта в своем телеграм-канале Албин.

Свое поручение градоначальник дал в ходе совещания с силовиками Петербурга. Всем комитетам Смольного поручено «содействовать проверкам». Ранее сообщалось, что в Петербурге также проверят 80 торговых центров по поручению комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Петербурга.

Российский Красный Крест объявил сбор денег семьям пострадавших при пожаре. Помимо этого в Кемерове объявлен сбор крови.

При пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 64 человека. Ранее СК подтвердил информацию о гибели 56 человек. Об этом заявил глава министерства чрезвычайных ситуаций Владимир Пучков. Он уточнил, что тела шести погибших находятся под завалами.

Около 13:00 (17:00 по местному времени) в воскресенье, 25 марта, поступила информация о задымлении у кинозалов и детских игровых площадок в ТРЦ «Зимняя вишня». Изначально сообщалось, что загорелся один из аттракционов. Позже заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов рассказал, что пожар, вероятно, начался в батутном центре на детской площадке: кто-то поджег поролоновый наполнитель. Огонь быстро распространился на другие этажи.

По данным МЧС, огонь охватил 1,5 тыс. кв. м. С последствиями пожара боролись более 600 человек.

Заведено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).