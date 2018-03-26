Умер Сергей Мавроди

В понедельник, 26 марта, в Москве на 63-м году жизни скончался основатель «МММ» Сергей Мавроди. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По данным газеты, Мавроди почувствовал себя плохо на автобусной остановке на улице Поликарпова. Скорую ему вызвал случайный прохожий. Врачам скорой помощи Мавроди сообщил об острой боли в сердце и слабости, его привезли в 67-ю городскую больницу, однако спасти его не удалось. Официальная причина смерти Мавроди пока неизвестна.

Сергей Мавроди — основатель акционерного общества «МММ», которое считается классической и крупнейшей в истории России финансовой пирамидой по количеству пострадавших (10—15 млн человек) и ущербу (по некоторым оценкам 3 млрд руб). В 2003 году был осужден за мошенничество в крупных размерах. В суде потерпевшими было признано 10 454 человека. Жизнь и судьба основателя «МММ» легли в основу сюжета фильма «Пирамммида», который вышел на экраны в 2011 году. Мавроди рассказал о своих впечатлениях о фильме в нашем интервью.