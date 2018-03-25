Флешмоб в сети: люди рисуют питомцев в 3D
В социальных сетях, а именно в твиттере и инстаграме, стали распространяться короткие видео, как люди рисуют своих питомцев в 3D. Для этого они надевают на их шеи белые холсты, а потом водят карандашом или кисточкой по их шерсти, имитируя рисование в 3D. Выглядит в некоторых случаях очень правдоподобно.
📹IG: bby_hari pic.twitter.com/MwFcueD1Wg— Pomeranians (@pom_page) 23 марта 2018 г.
Another amazing artist— 🐕 (@zboah) 23 марта 2018 г.
📹: @mayapolarbear pic.twitter.com/xDfpxiAWUD
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.