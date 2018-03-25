Флешмоб в сети: люди рисуют питомцев в 3D

В социальных сетях, а именно в твиттере и инстаграме, стали распространяться короткие видео, как люди рисуют своих питомцев в 3D. Для этого они надевают на их шеи белые холсты, а потом водят карандашом или кисточкой по их шерсти, имитируя рисование в 3D. Выглядит в некоторых случаях очень правдоподобно.