Американский журнал Time поместил на обложку Путина с императорской короной на голове

Американский еженедельный журнала Time показал обложку апрельского номера. На нем изображен Владимир Путин, на голове которого расположилась императорская корона. Также обложку украсил заголовок «Восходящий царь».

Одной из ключевых тем номера станет материал журналиста Михаила Зыгаря «Как Владимир Путин планирует оставаться на вершине» и колонка Иена Бреммера под заголовком «Почему Россия продолжает тонуть».

У Time есть несколько версий журнала для разных регионов мира: версия для США, Европы, Ближнего Востока, Африки, а также для стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Российский президент появится на обложках всех изданий журнала Time, кроме американского.