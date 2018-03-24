Певец The Weeknd выпустит комикс совместно с Marvel

Канадский певец The Weeknd совместно с Marvel выпустит серию комиксов «Starboy». Этим летом в продажу поступит первый номер, сюжет которого основан на одноимённом альбоме певца: Эйбел (The Weeknd) будет противостоять злодею-каннибалу по имени Шеф.

«Ему недостаточно просто жестко убивать своих жертв, он также наслаждается их плотью. Жители города Альфатрон живут страхе, пока полиция является непосредственной мишенью Шефа. Город нуждается в герое. Но вместо него горожане получат то, что заслуживают: Старбоя», — сообщает пресс-релиз. Первый номер предположительно появится 13 июня.