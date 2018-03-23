Блогер Николай Соболев станет новым ведущим «Пусть говорят»

На странице блогера Николая Соболева «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что он станет новым ведущим шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

«Разглашать какую-либо информацию мне было нельзя очень долгое время. Сейчас момент настал. Слив, который появился в интернете более двух месяцев назад, — правдив на все 100%», — написал блогер. Премьера шоу с его участием состоится 26 марта. Николай Соболев несколько раз участвовал в программах «Пусть говорят» в качестве эксперта. Он появлялся в программах, посвященных Диане Шурыгиной и Насти Шпагиной.