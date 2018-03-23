Блогер Николай Соболев станет новым ведущим «Пусть говорят»
На странице блогера Николая Соболева «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что он станет новым ведущим шоу «Пусть говорят» на Первом канале.
«Разглашать какую-либо информацию мне было нельзя очень долгое время. Сейчас момент настал. Слив, который появился в интернете более двух месяцев назад, — правдив на все 100%», — написал блогер. Премьера шоу с его участием состоится 26 марта. Николай Соболев несколько раз участвовал в программах «Пусть говорят» в качестве эксперта. Он появлялся в программах, посвященных Диане Шурыгиной и Насти Шпагиной.
Мы попытались дозвониться до Николая, но его телефон выключен. Агент Соболева Юлия Домбровская рассказала «Собака.ru», что пока они не готовы давать какую-либо информацию по этому поводу. В свою очередь в пресс-службе Первого канала высказались довольно загадочно: «Несмотря на погоду за окном, такие сообщения подтверждают, что весна все-таки началась. Возвращаясь к реальности, мы очень довольны успехами Дмитрия Борисова и новой команды «Пусть говорят», которые вывели проект в топ-20 лучших программ 2017 года с серьезным опережением предшественников, и продолжают работать с впечатляющими результатами».
В августе 2017 года должность ведущего одной из самых рейтинговых передач на российском ТВ покинул Андрей Малахов, проработавший на Первом 16 лет. Малахов стал ведущим «Прямого эфира» на «России 1». Его место занял Дмитрий Борисов.
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