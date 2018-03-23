Экологи жалуются на растущий мусорный полигон в Ленобласти

Эколог Александр Карпов рассказал о мусорном полигоне «Северная Самарка» во Всеволожском районе Ленобласти. По его словам, ЗАО «Промотходы» отказывается предоставлять на общественную экспертизу проект расширения полигона, который окружен водоемами, а рядом с ним находятся садоводства.

«Директор Владимир Шматов надеется “по-быстрому” проскочить госэкспертизу, потому что с 18 мая начинает действовать новый свод правил. В соответствии с ним надо не расширять, а закрывать действующий полигон. Поэтому Шматов хочет получить положительное заключение сейчас, чтобы еще 20 лет не заниматься переработкой и нарастить гору мусора с 20 до 40 метров», — отметил Карпов.

Центр экспертиз ЭКОМ уже пожаловался на действия Шматова в прокуратуру. По мнению экологов, дальнейшее расширение полигона может привести к тому, что сейчас происходит в подмосковном Волоколамске, где выброс сероводорода спровоцировал массовое отравление.