Жители Соснового Бора спасли собаку с оторвавшейся льдины в Финском заливе

Бездомная собака несколько часов находилась на льдине в Финском заливе, оторвавшейся от берега. На помощь животному пришли жители Соснового Бора. Спасательная операция проходила на протяжении трех часов.

Инициатором спасения собаки выступила руководительница организации «Котопес» Василина Рыжикова. В комментариях под своим постом она рассказала, что собаку уже пытались вытащить со льдины сотрудники МЧС, но так и не смогли этого сделать.

Добраться до льдины удалось на надувной кровати. Собаку в итоге вытащили на берег.