Жители Соснового Бора спасли собаку с оторвавшейся льдины в Финском заливе
Бездомная собака несколько часов находилась на льдине в Финском заливе, оторвавшейся от берега. На помощь животному пришли жители Соснового Бора. Спасательная операция проходила на протяжении трех часов.
Инициатором спасения собаки выступила руководительница организации «Котопес» Василина Рыжикова. В комментариях под своим постом она рассказала, что собаку уже пытались вытащить со льдины сотрудники МЧС, но так и не смогли этого сделать.
Добраться до льдины удалось на надувной кровати. Собаку в итоге вытащили на берег.
В феврале сотрудникам подразделения «Кошкиспас» поисково-спасательного отряда «Экстремум» удалось спасти замерзающую на полуприцепах болотную сову. Птицу доставили ветеринарам на осмотр.
1 марта спасатели вытащили вмерзшую в лед Фонтанки чайку, а сотрудники Центра реабилитации морских млекопитающих вывезли с российского военного острова Гогланд недалеко от границы с Финляндией 10-дневного тюлененка, отбившегося о матери.
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