Петербуржцы провели акцию в защиту Фарфоровского кладбища с плакатами по мотивам «Трех билбордов»

В январе снесли кинотеатр «Спутник», а на его месте планируют построить ТРЦ более 30 метров в высоту с апарт-отелем и подземным паркингом. В этом районе находится бывшее Фарфоровское кладбище, которое закрыли для захоронений в 1927 году.

11 марта в центре Петербурга появилась картина по мотивам фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», которую разместил уличный художник Миша Маркер. На ней написано «Нам билбордов не хватит спрашивать». Сюжет американской драмы основан на истории женщины, которая спустя несколько месяцев после убийства дочери арендует три рекламных билборда и оставляет на них послание к авторитетному главе полиции, не сумевшему найти преступника.

Фото: Григорий Михнов-Войтенко