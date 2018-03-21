Матвиенко отключила микрофон Людмиле Нарусовой во время речи против Мединского
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сенаторов не использовать площадку верхней палаты парламента для личного пиара. Таким образом Матвиенко прокомментировала выступление сенатора Людмилы Нарусовой, которая обвинила министра культуры Владимира Мединского в безнравственности в связи с защитой его докторской диссертации. Мединский выступил в верхней палате с докладом в рамках «правительственного часа».
После него взяла слово Людмила Нарусова. Она обвинила министра в безнравственности. «Я уполномочена большим коллективом историков Академии наук, в которой я училась в аспирантуре, сказать, что ваша совершенно недостойная история с продлением вашей защиты диссертации не укладывается в понятие нравственности. Когда ученый совет из специалистов вас отклонил, вы, тем не менее, пошли в другой совет», — сказала Нарусова (цитата по Интерфаксу).
В этот момент Матвиенко отключила микрофон, заметив, что «недостойно так выступать на заседании Совета Федерации». «Если у кого-либо есть вопросы, их можно задать, не используя для пиара эту площадку, их можно выяснить», — сказала спикер. По ее словам, эта тема «уже обсуждалась 3 года во всех вариантах, в СМИ и так далее». «Все ответы даны соответствующими органами. И использовать площадку для такого рода вопросов, мне кажется, это не совсем корректно», — подчеркнула Матвиенко.
Мединский отказался комментировать инцидент. 20 октября президиум ВАК рекомендовал Минобрнауки не лишать Мединского ученой степени доктора исторических наук. Заседание президиума состоялось после того, как в начале октября экспертный совет ВАК признал отсутствие научности в диссертации министра «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков». После решения профессор ВШЭ, историк Олег Будницкий объявил, что выходит из экспертного совета ВАК.
По материалам «ДП»
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