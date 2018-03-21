Bloomberg назвал нового долларового миллиардера в России

Владелец холдинга «Агроком», ростовский бизнесмен греческого происхождения Иван Саввиди пополнил список российских долларовых миллиардеров после продажи фабрики «Донской табак» японской корпорации Japan Tobacco.

Сумма сделки с учетом выкупленного долга компании составила $1,76 млрд. В скором времени Саввиди может пополнить рейтинг миллиардеров Bloomberg Billionaires Index. О том, что сделка может сделать Саввиди долларовым миллиардером, ранее писал российский Forbes. «Агроком» Саввиди также владеет одним из крупнейших в мире производителей пищевой упаковки «Атлантис-пак» и производителем колбас «Тавр».

На развитии этих проектов бизнесмен и его команда намерены сконцентрироваться после закрытия сделки с Japan Tobacco. В группе «Агроком» 16 марта подтвердили факт сделки с Japan Tobacco. «С учетом объективных обстоятельств, сложившихся на рынке — отрицательная динамика, ужесточение регулирования и акцизной политики, рост теневой составляющей, — стало очевидным, что возможности для развития отдельного табачного предприятия, функционирующего вне крупной международной табачной корпорации, год от года сокращаются», — отмечалось в сообщении холдинга. С 2012 года Саввиди активно инвестировал в Грецию.

Там он приобрел футбольный клуб ПАОК. Саввиди сразу оплатил 9 млн евро многолетних долгов клуба и внес в его капитал 9,95 млн евро. К концу 2016 года сумма его инвестиций в команду достигла 81,9 млн евро, а пакет увеличился до 82,8%. Саввиди также купил производителя сигарет SEKAP (компания вошла в сделку с Japan Tobacco), получил контроль в производителе минеральной воды Souroti и вместе с пулом инвесторов вложился в порт Салоники. После этого Саввиди получил гражданство Греции.

По материалам «ДП»