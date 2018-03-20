В Госдуму внесли законопроект об использовании криптовалют

Группа депутатов во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Геннадием Аксаковым внесла на рассмотрение Госдумы проект закона "О цифровых финансовых активах". В нем, в частности, вводятся определения цифровых финансовых активов, к которым относятся криптовалюта и токен, а также законодательно закрепляется новый вид договора, заключаемого в электронной форме, - смарт-контракт.

Отмечается, что криптовалюта и токен являются имуществом. Определены ключевые различия между ними. "Законопроектом прямо устанавливается, что цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории Российской Федерации", - указано в документе.

Отдельная статья определяет правовые основы для выпуска в России токенов (ICO). У токена одного вида может быть только один эмитент. Максимальную сумму, на которую неквалифицированные инвесторы могут купить токены в рамках одного выпуска, установит Центробанк.

По материалам "ДП"