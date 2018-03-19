Петербурженка на выборах 20 минут пускала мыльные пузыри из кабинки для голосования

Петербурженка во время голосования на выборах президента 18 марта зашла в кабинку и пускала оттуда мыльные пузыри. Все это происходило на УИК №33. Перед тем как зайти в кабинку, девушка основательно разминулась: поприседала в бюллетенем в руках, попрыгала и походола в разные стороны по участку.

Видео действа она опубликовала в своем паблике во «ВКонтакте».