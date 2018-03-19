Петербурженка на выборах 20 минут пускала мыльные пузыри из кабинки для голосования
Петербурженка во время голосования на выборах президента 18 марта зашла в кабинку и пускала оттуда мыльные пузыри. Все это происходило на УИК №33. Перед тем как зайти в кабинку, девушка основательно разминулась: поприседала в бюллетенем в руках, попрыгала и походола в разные стороны по участку.
Видео действа она опубликовала в своем паблике во «ВКонтакте».
А еще у нас на участке был перформанс. Девушка зашла в кабинку и пускала оттуда воздушные пузыри. Когда ее пытались оттуда достать, кричала, что нарушают ее тайну голосования. Так и пускала пузыри минут 20, пока банка не кончилась. Мы все были в пузырях. Мне понравилось.— Varya Zloy (@BukvaCe) 18 марта 2018 г.
Пускание мыльных пузырей, как написала член избирательной комиссии этого участка Варвара Михайлова, проходило минут 20. «Просто у меня такое видение ситуации», — объяснила девушка мужчине, который подошел к кабинке, и попросила его «не подглядывать».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.