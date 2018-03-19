Петербурженка на выборах 20 минут пускала мыльные пузыри из кабинки для голосования

Петербурженка во время голосования на выборах президента 18 марта зашла в кабинку и пускала оттуда мыльные пузыри. Все это происходило на УИК №33. Перед тем как зайти в кабинку, девушка основательно разминулась: поприседала в бюллетенем в руках, попрыгала и походола в разные стороны по участку.

Видео действа она опубликовала в своем паблике во «ВКонтакте».

 

Пускание мыльных пузырей, как написала член избирательной комиссии этого участка Варвара Михайлова, проходило минут 20. «Просто у меня такое видение ситуации», — объяснила девушка мужчине, который подошел к кабинке, и попросила его «не подглядывать».


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