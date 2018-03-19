Собчак обошла Жириновского на выборах президента в Петербурге

Кандидат от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак на выборах президента России в Петербурге набрала больше голосов, чем лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Это следует из отчета Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

По данным Центризбиркома, в начале второго часа ночи кандидаты сравнялись по числу голосов жителей Петербурга, набрав по 4,14% бюллетеней. Но позже Собчак вышла вперед, добравшись до отметки в 4,15% по итогам подсчета 61,5%. К 8:00 она увеличила отрыв, ее показатель вырос до 4,33%, отметка Жириновского, напротив, снизилась до 4,09%.

Лидером в Петербурге, как и во всей России, стал действующий президент Владимир Путин с 75,01% голосов, следом за ним кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 9,4% голосов, третье место заняла Собчак, четвертое — Жириновский. Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский в Петербурге набрал больше, чем в среднем по России, — 3,18%, бизнес-омбудсмен Борис Титов получил 1,57% голосов, Сергей Бабурин и Максим Сурайкин — 0,88% и 0,66% голосов соответственно. Кроме того, как сообщает ЦИК, Собчак стала второй на выборах президента России в Вашингтоне. В консульском округе, к которому приписана столица США и еще несколько городов, Путин набрал 1531 голос из 2383. Ксению Собчак поддержали 347 человек, на третьем месте оказался Павел Грудинин — 237 голосов, Григорий Явлинский получил 99 голосов. Меньше всего избирателей отдали свои голоса Максиму Сурайкину — за него проголосовали восемь человек.

По материалам «ДП»