«Выборы – это повод для мемов»: как будут голосовать 18-летние петербуржцы
18 марта 2018 года в России пройдут выборы президента. Они уникальны хотя бы тем, что впервые в них смогут принять участие люди, которые всю свою жизнь провели при Владимире Путине (как на посту президента, так и премьер-министра). Мы поговорили с 18-летними читателями «Собака.ru» из Петербурга об их отношении к выборам.
Аделина Ахмедова
НИУ ВШЭ, факультет социологии и социальной информатики
Я пойду на выборы, но только в роли наблюдателя – смысла в голосовании не вижу, можно разве что испортить бюллетень. Мои ровесники не верят в легитимность происходящего – для них это скорее повод для мемов, многие фотографируют баннеры, цитируют ролики и веселятся. Жаль, что политика вызывает смех в нашей стране, но иначе как-то не выходит.
Я следила за агитацией, мне кажется, Собчак вела ее серьезнее всех (если не считать Навального, конечно, но он не кандидат). Она и на YouTube ролики заливала, и по городам ездила, и создавала штабы, все время была в медиапространстве. Кто такие Сурайкин и Бабурин, мне все еще непонятно, Грудинин, кроме ужасных красных плакатов, никак себя не показал. Про Жириновского лучше не говорить вовсе – его кампания основана на унижении остальных, он заигрался и очень плох, на мой взгляд. Явлинский порадовал своим роликами, это оригинально и забавно, но окружающие говорят о нем скорее ничего, чем хорошо или плохо.
Друзья собираются голосовать за Собчак, потому что «а за кого еще». Мама отказалась принимать в этом участие, папе лень, но он бы пошел за Путина, просто потому что привычно и «он страну с колен поднял».
Арина Хохлова
СПБПУ, факультет лингвистики
На выборы я не пойду. При отсутствии сильного конкурента и графы «против всех» они являются референдумом доверия: пришел, значит согласен с несвязной процедурой и заранее известным результатом. А голосуя за Собчак или Явлинского, ты создаешь видимость конкуренции. Мне кажется, делать этого не стоит.
Грустно, что основной мотив, толкающий людей на участки – это не поддержка власти, а страх перед ней. Они боятся потерять работу, студенческий билет, место в общежитии или, как минимум, лишиться поощрений. И с каждым циклом стадо становится все покорнее. В следующий раз поведут уже на убой.
Я постоянно сталкиваюсь с конфликтами на почве политики, но сама стараюсь избегать подобных споров. Придерживаюсь нейтральной позиции, потому что бесполезно доказывать свою точку зрения с пеной у рта. Я несколько раз стала невольным свидетелем предвыборных дебатов по телевизору, но поняла только то, что ничего более тупого я давно не видела. Орут и оскорбляют друг друга они, а стыдно мне. По этой причине стараюсь лишать себя подобного удовольствия.
Большинство моих друзей имеют ту же позицию, после обсуждения на одной из пар я поняла, что лишь 10% собираются прийти на избирательные участки.
Родители будут голосовать, меня они не понимают. Когда я объясняю старшему поколению свою позицию, слышу в ответ что-то вроде: «Вот так вы и продадите Россию». По их мнению, мы считаем, что наш голос ничего не значит, но вряд ли это так. Ведь это не опущенные руки, а наоборот своеобразный протест.
Евгений Дединкин
Академия художеств, факультет теории и истории искусства
В этом году я твердо решил принять участие в выборах. Внимательно изучил программы всех кандидатов и расстроился. У некоторых одни пункты противоречат другим, с идеями нескольких претендентов я не могу согласиться, так как считаю их абсурдными. У остальных в заявлениях – лишь поток воды.
Но молчание — знак согласия. При нежелании голосовать за конкретного кандидата, избиратель может либо проигнорировать событие, либо испортить бюллетень, снизив проценты претендентов. В это воскресенье я собираюсь проставить галочки напротив каждой фамилии. В списке есть только один человек, который может быть избран, а остальные – лишь массовка, которая создает видимость легитимности.
Я замечаю, что среди сверстников популярна идея голосовать за Ксению Собчак. Это объяснимо: сердца молодых требуют перемен, как пел Цой. Сам же я не считаю правильным голосовать за человека, которого не поддерживаю. Но многим так хочется впервые поучаствовать, и настолько претит Путин, что они радостно выбирают знакомую с детства звезду из «Дома-2», которая говорит, что она тоже против.
С агитацией я очень часто сталкивался в интернете, где она сквозила даже из вирусных объявлений на сайтах рядом с рекламой «Азино-777» и «Казино-Вулкан». Также многим популярным блогерам приходили письма с просьбой поддержать (за деньги) и всячески рекламировать выборы. Я живу в центе города и почти не встречаюсь с плакатами и щитами, но их много на окраинах, где они виднее, заметнее и воздействуют на большее количество людей. У нас же раздают листовки. За некоторых кандидатов активнее, а за других совсем вяло. С рекламой Бабурина и Сурайкина я не встречался вовсе.
С родителями о политике мы говорим нечасто. Наши взгляды расходятся, но мы уважаем мнение друг друга. В воскресенье мы вместе прогуляемся до избирательного пункта и спокойно отметим разных людей в бюллетенях. Я не считаю, что подобные разногласия имеют право разделять семьи на противоборствующие лагеря, ссорить друзей и провоцировать неприязнь между людьми. Это абсурд, который, на мое удивление, встречается в наши дни.
Александра Гомзина
Университет ИТМО, ФТМИ
На выборы я не пойду. Долго сомневалась и размышляла, если ли в этом смысл. В итоге поняла, что снижение явки – самое разумное для меня решение. И без моего голоса очевидно, кому принадлежит победа, хотя я и не поддерживаю выбор большинства.
Мои друзья придерживаются разных политических взглядов, например, лучшая подруга будет волонтером на избирательном участке и проголосует за Ксению Анатольевну, но это больше из-за личных взглядов на место женщины в нашей стране. Подавляющее большинство проигнорирует событие, потому что они аполитичны, кто-то хочет испортить бланк. Споры у нас не возникают, потому что почти все против сложившейся в России ситуации и жаждут перемен.
Я хотела остаться в стороне от грязи предвыборной компании, но в моей семье это невозможно, да и рекламы вокруг очень много. Даже Юрий Дудь выпустил интервью с Грудининым, кстати, только благодаря нему я узнала об этом кандидате, но симпатия к нему не возникла. Также с родителями смотрели дебаты у Соловьева. Его программа вызывает возмущение, я считаю, что кандидаты-мужчины ведут себя некультурно и низко, на них стыдно смотреть. Люди без воспитания и способности уважать своих оппонентов точно не достойны голоса.
По итогу агитации ни один из кандидатов не внушает мне доверия, но наиболее приятное впечатление оставил, как ни странно, Грудинин. Если говорить о Путине, то его кампания была слабая, хотя она ему и не нужна. Сурайкин и Титов так и остались для меня темными лошадками.
С родителями мне сложно обсуждать политику – они поддерживают действующего президента, а мне говорят, что я ничего не знаю и только спустя время смогу понять, что Путин сделал и делает очень много. Постоянно подшучивают, что если бы Алексей Навальный был допущен, то я первая бы побежала, но это, к счастью, не так.
Василиса Высоцкая
СПбГАСУ, факультет экономики и управления
Я пойду на выборы, мне интересно, как они проходят, хочется воспользоваться возможностью отдать голос за кандидата, почувствовать, что мое мнение будет влиять на будущее нашей страны. Мои ровесники тоже примут участие, у всех есть желание ощутить свою важность. Сейчас выборы невозможно не обсуждать, о них говорят везде: в университете, метро, на улице, по телевизору и в социальных сетях.
Я не следила за гонкой, многие претенденты не внушают доверия и не интересны. Мне кажется, что агитацию активнее всего ведет Владимир Владимирович, хуже всего – Ксения Собчак. Я совсем ничего не знаю о Титове и Грудинине.
Так получилось, что в основном у меня по этому поводу ни с кем нет разногласий, ни с родителями, ни с друзьями. Мы все за Путина! Я уверена, что только он в силах управлять таким большим государством.
Эдуард Хажеев
СПбГУП, факультет культуры
Я пойду на выборы, хочу как-то повлиять на политическую ситуацию в стране и верю, что мой голос может хоть что-то изменить. Наверное, зря, но попытаться стоит.
Я стараюсь следить за гонкой, но делаю это не так рьяно, как некоторые, сидя перед телевизором и наблюдая за часовыми дебатами, лишенными всякого смысла. Зато я в курсе всех скандалов. Как мне кажется, именно из-за них имя Ксении Собчак на слуху и не сходит с информационных лент большинства СМИ, чего стоит история со стаканом воды или путаница с возрастом в начале кампании. Мне мало известно о Сергее Бабурине, Максиме Сурайкине и Борисе Титове. Их имена промелькнули в моей ленте, когда кандидаты сдавали подписи в ЦИК, и больше я о них ничего не слышал.
Наибольшее доверие у меня вызывают Ксения Собчак и Павел Грудинин, и оно даже не рациональное, а скорее эмпирическое. Они живые в отличии, например, от Жириновского, играющего роль статиста на протяжении 18 лет. Голосовать собираюсь за Ксению, это единственный кандидат, который может объединить вокруг себя оппозицию. Даже если ее не выберут, то в будущем она станет сильным политиком, который сможет влиять на ситуацию в России.
Есть друзья, которые согласны со мной, есть те, кто считает, что Собчак не способна руководить страной. Но мы не осуждаем друг друга и стараемся обходить эту тему. Родители не пойдут на выборы, они уже смирились с мыслью, что ничего изменить нельзя. Правда, мое решение все равно не поддерживают. Считают, что реальных кандидатов нет вообще.
Максим Герасимов
СПбУТУиЭ, факультет туризма
Это моя первая возможность проголосовать, и упускать ее я не собираюсь. Мой фаворит среди всех кандидатов – Ксения Собчак. Именно ее программа отражает мое видение светлого будущего страны. Я хочу донести до сограждан, что Россия может быть другой. Всем понятно, что победит действующий президент, но я надеюсь, что каждая доля процента, отданная Ксении, заставит сторонников устаревшей системы задуматься о том, что есть люди, имеющие иную точку зрения.
С друзьями мы выборы не обсуждаем, так как понимаем, что пока не вырастет новое поколение, и количество ясно мыслящей и думающей молодежи не будет преобладать над количеством людей, подверженной пропаганде, ничего не изменится. Если же говорить о предвыборной гонке, наибольшую грусть на меня наводит программа Путина, а точнее ее отсутствие. Его популярность так велика, что ему даже не нужно что-то обещать.
Родители не собираются идти, они считают, что достойного кандидата нет, и я отчасти согласен с ними. Ведь я буду не выбирать президента, а голосовать против всех.
Евгений Маршин
СПбГУ, ВШЖиМК
В этом году у меня впервые есть возможность пойти на выборы, это важное событие, но свой голос я отдавать никому не буду. Во-первых, меня не устраивают зарегистрированные кандидаты и их программы. Я бы с удовольствием поставил галочку напротив пункта «Против всех», но его уже давно не существует. Во-вторых, я считаю, что на самом деле альтернативы нет: известность и влияние имеет только один претендент, и большинство будет голосовать за него. Из второй причины вытекает третья — незначительность моего выбора. Даже если бы в бюллетене был человек, которому я симпатизировал, я бы все равно ничем не смог ему помочь.
Друзья разделяют эту точку зрения. В моем круге общения голосовать никто не собирается. Но тема часто всплывает в разговорах, это связано, например, с желанием скорректировать существующую систему образования. Обычно такие обсуждения заходят в тупик: все приходят к выводу, что изменить что-либо с помощью выборов нельзя. Сейчас мы можем только подстраиваться под условия, а уже в будущем, имея за плечами опыт, влияние, деньги, единомышленников, пытаться что-то сделать.
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