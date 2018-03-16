«Выборы – это повод для мемов»: как будут голосовать 18-летние петербуржцы

Аделина Ахмедова

НИУ ВШЭ, факультет социологии и социальной информатики

Я пойду на выборы, но только в роли наблюдателя – смысла в голосовании не вижу, можно разве что испортить бюллетень. Мои ровесники не верят в легитимность происходящего – для них это скорее повод для мемов, многие фотографируют баннеры, цитируют ролики и веселятся. Жаль, что политика вызывает смех в нашей стране, но иначе как-то не выходит.

Я следила за агитацией, мне кажется, Собчак вела ее серьезнее всех (если не считать Навального, конечно, но он не кандидат). Она и на YouTube ролики заливала, и по городам ездила, и создавала штабы, все время была в медиапространстве. Кто такие Сурайкин и Бабурин, мне все еще непонятно, Грудинин, кроме ужасных красных плакатов, никак себя не показал. Про Жириновского лучше не говорить вовсе – его кампания основана на унижении остальных, он заигрался и очень плох, на мой взгляд. Явлинский порадовал своим роликами, это оригинально и забавно, но окружающие говорят о нем скорее ничего, чем хорошо или плохо.

Друзья собираются голосовать за Собчак, потому что «а за кого еще». Мама отказалась принимать в этом участие, папе лень, но он бы пошел за Путина, просто потому что привычно и «он страну с колен поднял».