Преподаватель ЕУ представил бот в Telegram, который сортирует СМИ на официальные и независимые
Декан факультета антропологии Европейского университета (ЕУ) Илья Утехин представил первую версию нового новостного агрегатора в виде Telegram-бота. Ознакомиться с выдачей новостного бота можно на веб-странице.
Программа делит топы новостей на официальные, которые помечены значком телевизора, и независимые - их бот помечает значком мегафона.
«Когда-нибудь мы будем разговаривать с персональным новостным ассистентом, а пока просто читаем. В следующих версиях появится персонализация отбора и ранжирования новостей», — отметил Утехин.
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