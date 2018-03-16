Преподаватель ЕУ представил бот в Telegram, который сортирует СМИ на официальные и независимые

Декан факультета антропологии Европейского университета (ЕУ) Илья Утехин представил первую версию нового новостного агрегатора в виде Telegram-бота. Ознакомиться с выдачей новостного бота можно на веб-странице.

Программа делит топы новостей на официальные, которые помечены значком телевизора, и независимые - их бот помечает значком мегафона.

«Когда-нибудь мы будем разговаривать с персональным новостным ассистентом, а пока просто читаем. В следующих версиях появится персонализация отбора и ранжирования новостей», — отметил Утехин.