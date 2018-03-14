«Эти люди перебивают только меня»: Ксению Собчак довели до слез на предвыборных дебатах «России-1»

Кандидат в президенты Ксения Собчак заплакала в эфире предвыборных дебатов на телеканале "Россия-1", передает "Дождь". Она обвинила присутствовавших в том, что они перебивают только ее и ведут себя неуважительно.

Ведущий дебатов Владимир Соловьев в ответ заявил, что, к сожалению, не может никак повлиять на эту ситуацию, так как ведущий не может перебивать кандидатов. В итоге Собчак заплакала и вышла из студии, а Соловьев попросил ЦИК дать ему право перебивать кандидатов. На дебатах, прошедших в конце февраля, Собчак облила водой кандидата в президенты Владимира Жириновского после того, как он начал перебивать другого выступающего, Сергея Бабурина. Лидер ЛДПР назвал Собчак "дурой".