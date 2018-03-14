При взрыве в доме на проспекте Народного Ополчения пострадали пять человек

Количество пострадавших при взрыве в доме на проспекте Народного ополчения увеличилось до пяти. Разрушено шесть квартир, расположенных на 7-9 этажах. Лестничные перекрытия разрушены вплоть до пятого этажа.

В больницы города доставлены три человека, двоим врачи скорой помощи оказали помощь на месте. 35-летний мужчина, работающий дизайнером, получил самые серьезные травмы.

По предварительной версии, в доме взорвался бытовой газ. После взрыва в здании начался пожар. Возбуждено уголовное дело. О хронике происшествия читайте здесь. В сеть также выложили видео после взрыва.