На Народного ополчения обрушился жилой дом. В здании начался пожар

Несколько квартир разрушены. Данных о погибших или пострадавших пока нет. Портал 78.ru пишет, что дом эвакуируют. «Я стояла в супермаркете по соседству, услышала хлопок. Была паника, люди начали кричать, все выбежали, стали снимать на телефоны. Потом я увидела пожарных и "скорую"», — рассказала очевидец происшествия.

18:33: В здании начался пожар. Очевидцы сообщают, что люди просят о помощи из завалов. На место происшествия направлены 8 единиц спецтехники от МЧС и бригада «Петербурггаза». Одного пострадавшего вынесли.

19:12: Две человека пострадали при взрыве жилого дома №219 на проспекте Народного Ополчения в Петербурге. Об этом 13 марта сообщает Интерфакс со ссылкой на собственные источники.