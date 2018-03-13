На Народного ополчения обрушился жилой дом. В здании начался пожар
В жилом доме на улице Народного ополчения в Петербурге частично обрушились панельные перекрытия.
Об этом 13 марта сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП» «Вконтакте». По предварительной информации, речь может идти о взрыве газа. Очевидцы говорят, что слышали сильный хлопок.
Несколько квартир разрушены. Данных о погибших или пострадавших пока нет. Портал 78.ru пишет, что дом эвакуируют. «Я стояла в супермаркете по соседству, услышала хлопок. Была паника, люди начали кричать, все выбежали, стали снимать на телефоны. Потом я увидела пожарных и "скорую"», — рассказала очевидец происшествия.
18:33: В здании начался пожар. Очевидцы сообщают, что люди просят о помощи из завалов. На место происшествия направлены 8 единиц спецтехники от МЧС и бригада «Петербурггаза». Одного пострадавшего вынесли.
19:12: Две человека пострадали при взрыве жилого дома №219 на проспекте Народного Ополчения в Петербурге. Об этом 13 марта сообщает Интерфакс со ссылкой на собственные источники.
Очевидица взрыва Наталья Герасимова дала комментарий нашему сайту: «Я находилась в соседнем доме. Сначала был оглушающий взрыв, а далее последовала ударная волна. Я достаточно быстро прибежала на место происшествия.
Взрыв произошел на 9 этаже, задело соседние квартиры, особенно сильно пострадала квартира снизу и слева от эпицентра.
Пожарные машины, скорая помощь приехали быстро, так же как и полиция. В первую очередь помогли людям, которые остались в квартирах рядом. Дальше принялись тушить пожар, который перекинулся на остальные квартиры. В данный момент (по состоянию на 19:15) все потушили, уехало 3-4 реанимации, пожарные осматривают место происшествия».
В 19:45 жительница дома Юлия Козлова сообщила нашему сайту, что вокруг дома все еще находятся машины спецслужб. В здание пускают только в сопровождении пожарных, чтобы люди могли взять необходимое. Пункт временного размещения пострадавших организовали в близлежащей школе – там они проведут сегодняшнюю ночь.
В НИИ скорой помощи "Интерфаксу" сообщили, что в результате происшествия с ожогами госпитализирован один человек. Погибших нет.
Днем 9 февраля в Приморском районе Петербурга произошел взрыв в 12-этажном жилом доме. По данным ГУ МЧС, на третьем этаже при производстве монтажных работ разгерметизировался газовый баллон. В квартире монтировали потолки. Взрывной волной повредило 10 квартир и четыре припаркованных поблизости автомобиля. Пострадали трое рабочих, их доставили в больницы с ожогами. Было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности тяжкое причинение вреда здоровью человека»). Пострадавшим жильцам дома выплатили по 100 тысяч рублей.
По материалам "Фонтанки"
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