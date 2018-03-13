На петербуржца завели уголовное дело после того, как он отобрал у приятеля котенка

На петербуржца завели уголовное дело после того, как он напал на своего приятеля и отобрал у него котенка.

Как сообщили 13 марта в пресс-службе прокуратуры города, в ноябре 2017 неоднократно судимый мужчина заглянул в гости к приятелю на проспект Культуры. Чёрно-белый пятимесячный котёнок заставил дрогнуть его сердце, однако законный владелец отказался добровольно отдавать животное. Как полагает следствие, петербуржец напал на потерпевшего, сломал ему нос и забрал животное.

Уголовное дело о разбое рассмотрит Калининский районный суд. Санкция данной статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

По материалам «Фонтанки»