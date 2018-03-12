В Петербурге за выходные от падения сосуль пострадали 7 человек

Семь человек пострадали от падения наледи за праздничные выходные в Петербурге.

Статистику травмирований 12 марта привело ГСУ СК РФ по городу. По данным ведомства, с 9 по 11 марта в Петроградском, Центральном и Адмиралтейском районах семь человек пострадали от падения льдин с крыш. По всем фактам идут проверки.

Напомним, что «Фонтанка» сообщала о трех случаях. Так, 10 марта льдина отправила на больничную койку женщину, которая шла мимо 46-го дома на Большом проспекте Петроградской стороны. 11 числа на улице Рентгена льдина упала на голову 70-летней петербурженке. Еще один адрес – улица Писарева, 18. Там тоже серьезно пострадала 31-летняя прохожая.

Падали сосульки и на автомобили, причем не только в центре. «Фонтанка» насчитала как минимум 12 случаев за вчерашний день. О том, что делать, если ваш автомобиль повредила упавшая сосуля —читайте здесь. Ранее чиновники обещали заплатить миллион тому, что изобретет эффективное оружие против сосуль, которые из-за февральских морозов заполонили весь город.

По материалам «Фонтанки»

Фото: @alinovoevarenie