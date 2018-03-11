В соцсетях запущен флешмоб в поддержку Юрия Бутусова

Пользователи соцсетей запустили флешмоб #вернембутусова в поддержку Юрия Бутусова, который покинул пост худрука петербургского театра имени Ленсовета. Люди фотографируют программки, делятся публично впечатлениями от спектаклей режиссера и утверждают, что театр без Бутусова уже никогда не будет прежним.

Кроме того, в поддержку Юрия Бутусова создали петицию с просьбой пересмотреть вопрос об его увольнении из театра имени Ленсовета с обращением к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко и председателю комитета по культуре Константину Сухенко. «Просим комитет по культуре Санкт-Петербурга вернуться к обсуждению вопросов, поставленных Юрием Николаевичем Бутусовым, чтобы дать ему возможность осуществлять функции художественного руководителя», — отмечают авторы текста.

Ранее актеры театра имени Ленсовета выступили против увольнения Юрия Бутусова, который 6 марта ушел из театра из-за конфликта с директором и городским комитетом по культуре, о котором он рассказал в личном письме.