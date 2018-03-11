Илон Маск и режиссер Джонатан Нолан смонтировали ролик запуска Falcon Heavy с автомобилем Tesla на борту

На фестивале SXSW в Техасе Илон Маск и Джонатан Нолан представили вдохновляющий трейлер запуска Falcon Heavy. Глава американской компании SpaceX опубликовал видео в Twitter, отметив в комментарии, что сделал ракету, чтобы «вдохновить человечество».

«Когда я был ребенком, я тратил все свободное время на размышления о пространстве и космонавтике», — рассказал Нолан. По словам режиссера, он надеется, что ролик с запуска Falcon Heavy станет трейлером «для одной из следующих частей человеческой истории».

В коротком ролике показана подготовка к запуску Falcon Heavy, ликование зрителей, запуск ракеты в космос и кадры летящего в космосе автомобиля Tesla Roadster с манекеном за рулем. Некоторые кадры запуска были впервые показаны широкой общественности. В видео присутствует момент крушения центрального ускорителя первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy, который не смог приземлиться на плавучую платформу, рухнул в воды Атлантического океана на скорости более 480 километров в час и разбился.

Кроме того, в ролике показали, что на одной из технических плат ракеты было написано «сделано людьми на Земле».

Ранее было известно, что запуск Falcon Heavy состоялся 7 февраля.