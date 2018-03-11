Дайвер показал океан, полный пластикового мусора

Британский дайвер Рич Хорнер снял себя в океане пластикового мусора. Под водой вместо скоплений рыбы, медуз и других жителей моря плавает мусор. Из органики там лишь небольшое количество веток и листьев. Дайвер исследовал остров Нуса-Пенида, который находится в 12 км от побережья Бали. В 2017 году остров принял около 6 млн туристов, после чего была объявлена «мусорная катастрофа». Несколько километров берега оказались полностью покрыты пластиком.

По данным ООН, каждый год в океан попадает 13 млн тонн пластикового мусора. Это наносит огромный вред экосистеме океана, вредя также и человеку.

Считается, что к 2025 году на каждые 3 кг рыбы в океане будет приходиться 1 кг мусора.