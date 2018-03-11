Фотографа заподозрили в краже, но два человека просто сняли маяк в одну миллисекунду

3 марта фотограф Рон Рисман сделал снимок маяка в Нью-Гэмпшире, выложив его в Инстаграме и Фейсбуке. Местный телеканал с разрешения автора опубликовал фото, после чего его популярность резко возросла. В одном из комментариев Рисмана обвинили в краже работы другого фотографа Эрика Гендрона.

Когда Рисман получил от Гендрона оригинальный RAW-файл, он увидел фотографию, точь-в-точь похожую на его работу. Снимок был сделан с того же ракурса, с той же перспективой и тем же моментом в кадре. На первый взгляд фотографии различались разве что обработкой в Lightroom.

Рисман подробно изучил фотографии и наложил их друг на друга в Photoshop. Несмотря на то, что изображения маяка и волн были практически идентичны, благодаря небольшим деталям он убедился, что оба снимка — это оригиналы. Фотограф нашёл несколько различий в воде на переднем плане и брызгах на горизонте.

Также слегка по-разному выглядела решётка в верхней части маяка: из-за света Рисман решил, что второй фотограф в момент снимка стоял левее его самого.

Уже позже фотографы узнали, что находились друг от друга в 28 метрах.

Исходя из метаданных EXIF, которые прикрепляются к медиафайлам, Рисман и Гендрон подтвердили — они сделали снимок в один момент c точностью до миллисекунды. Авторы утверждают, что они ничего не планировали, друг друга они не знали, а местоположение выбрали случайно.