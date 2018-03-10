В Антарктиде пингвины нашли камеру и сделали селфи-видео

Два императорских пингвина в Антарктиде нашли камеру, оставленную одним из экспедиторов, и сняли себя на видео. Ролик птиц опубликовали в твиттере Австралийской антарктической программы.

На видео пингвины обнаруживают камеру и начинают внимательно исследовать неизвестный для них объект с разных сторон. Только в твиттере видео за сутки посмотрели более 300 тысяч раз.

Пингвины и до этого интересовались техникой. В 2013 году канадские экспедиторы засняли на GoPro эпическую фотографию пингвина, который пытался выхватить камеру.