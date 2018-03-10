Илон Маск показал подземный скоростной электробус

Бизнесмен, владелец Space X и основной акционер Tesla Илон Маск показал концепт подземного электробуса. Ролик с пояснениями он опубликовал в своем Twitter.

Разработкой нового городского общественного транспорта занимается еще одна компания Маска The Boring Company. Предполагается, что электробус будет двигаться в тоннелях под землей со скоростью до 150 миль в час (241 километр в час). В комментариях Маск пояснил, что машина будет автоматически переключаться между тоннелями и лифтами.

По словам бизнесмена, подземный электробус будет отличаться от метро. Проект The Boring Company предполагает строительство тысяч маленьких станций размером примерно с одно парковочное место, в то время как прокладка линий метро требует возведения больших платформ, но в меньших количествах.